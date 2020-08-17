Новому руководителю 33 года. Он имеет два высших образования. Ранее работал в структурах Стройкомплекса Москвы.
Напомним, в первых двух турах Российской Премьер-лиги красно-белые набрали 4 очка. "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" (2:2), а также одержал победу в матче с "Ахматом" (2:0). В данный момент москвичи располагаются на 4-м месте в турнирной таблице.
Следующий матч подопечные Доменико Тедеско проведут на выезде с "Уфой". Встреча состоится 18 августа. Начало - в 16.00 мск.
Источник: сайт "Спартака"
"Спартак" объявил имя нового исполнительного директора
Новым исполнительным директором "Спартака" стал Алексей Травкин.
Фото: ФК "Спартак"
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