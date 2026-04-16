Брат Лички ответил на вопрос о переговорах тренера с ЦСКА

- Сообщалось, что ЦСКА был заинтересован в приглашении Марцела. У вас были переговоры с данной командой или может быть сейчас есть?
- По этому поводу у меня сейчас нет никаких новостей для вас. Увы. У нас пока нет никаких предложений ни от кого, - сказал Марио "Спорту День за Днем".
Ранее Тимур Гурцкая заявил, что ЦСКА рассматривает Леонида Слуцкого и Марцела Личку на пост главного тренера клуба.
Чешский специалист являлся главным тренером московского "Динамо" с 2023 по 2025 год. Последним клубом Лички являлся турецкий "Фатих Карагюмрюк".