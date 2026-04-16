Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Брат Лички ответил на вопрос о переговорах тренера с ЦСКА

Марио Личка, брат экс-тренера "Динамо" Марцела Лички, высказался о слухах про интерес со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
Марио Личка заявил, что на данный момент бывший главный тренер "Динамо" не получал никаких предложений от клубов.

- Сообщалось, что ЦСКА был заинтересован в приглашении Марцела. У вас были переговоры с данной командой или может быть сейчас есть?

- По этому поводу у меня сейчас нет никаких новостей для вас. Увы. У нас пока нет никаких предложений ни от кого, - сказал Марио "Спорту День за Днем".

Ранее Тимур Гурцкая заявил, что ЦСКА рассматривает Леонида Слуцкого и Марцела Личку на пост главного тренера клуба.

Чешский специалист являлся главным тренером московского "Динамо" с 2023 по 2025 год. Последним клубом Лички являлся турецкий "Фатих Карагюмрюк".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится