Семак высказался о предстоящем матче с "Динамо" Мх

"В чемпионате "Динамо" играет хорошо, особенно на своем поле. Команда - домашняя, хотя и из Москвы после матча с "Локомотивом" могли увезти три очка.Это говорит о том, что "Динамо" сейчас на ходу, сейчас гораздо активнее играет в атаке - оно прибавило в этом компоненте. А обороняться они всегда умели", - передает слова Семака "Матч ТВ".
В воскресенье, 19 апреля, состоится матч между махачкалинским "Динамо" и петербургским "Зенитом" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "Анжи-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.
На данный момент "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. "Динамо" Мх располагается на 11-й строчке с 23 баллами в своем активе.