Легионер "Краснодара" оценил судейство в России

Футболист "Краснодара" Жубал высказался о российском судействе.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист заявил, что иногда не понимает российское судейство.

"В России судейство бывает достаточно странным. Иногда я просто его не понимаю.
Вспомните матч с "Динамо" на Кубок: наши игроки получали желтые карточки за первые же нарушения. Во втором же тайме на Джоне Кордобе мне кажется защитники сфолили раз шесть - ноль жёлтых. Но я надеюсь, что судьи будут работать лучше", - сказал Жубал Legalbet.

8 апреля состоялся первый матч в рамках финала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

Жубал выступает в составе "быков" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за "Краснодар" защитник провел 12 матчей и забил 1 гол. Ранее футболист выступал в чемпионатах Бразилии, Португалии и Франции.

