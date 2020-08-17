- Матчи Лиги чемпионов "Ювентуса" с "Локомотивом" проходили на фоне противостояния тактик Сёмина и Сарри, а также взаимного уважения тренеров.
Сарри обращал внимание на роль Баринова в схемах "железнодорожников". Тренер "Ювентуса" опасался этого футболиста и в частных беседах высказывал пожелания, что такой игрок ему был бы нужен, - цитирует Великих Матч ТВ.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Дмитрий Баринов провел два матча и забил один гол. В минувшем сезоне чемпионата России хавбек принял участие в 23 матчах и забил однажды.
"Локомотив" по итогам розыгрыша РПЛ занял вторую строчку. Команда примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. В текущем сезоне еврокубка красно-зеленые заняли последнее место в группе.
Скаут: Сарри опасался Баринова и в частных беседах говорил, что такой игрок ему нужен
Скаут "Кальяри" Алекс Великих рассказал, что экс-наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри интересовался полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым.
Фото: globallookpress.com
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