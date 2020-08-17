"Мой клиент очень любит Россию и готов вернуться. У нас есть интерес от нескольких клубов из РПЛ, но пока не могу сказать, от каких", - цитирует агента Sport24.
Напомним, Ле Таллек ранее выступал за саранскую "Мордовию". Ранее в СМИ была информация, что хавбек близок к получению российского гражданства.
В прошлом сезоне в Лиге 1 футболист забил 2 гола в 28 матчах.
Агент Ле Таллека отреагировал на информацию об интересе "Зенита"
Агент полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека прокомментировал информацию о том, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Зенит".
Фото: ФК "Мордовия"
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