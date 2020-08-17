"Надо обращаться к туркам, которые пишут такое. Сейчас же пишут даже про предполагаемую зарплату Смолова в Турции. А размер его белья не написали, какой у него будет? Чтоб они ему сразу сшили до прибытия в Стамбул", - цитирует Мещерякова Sport24.
Ранее была информация, что "Фенербахче" заплатит за аренду 30-летнего форварда 1 миллион евро. Также у турецкого клуба будет право выкупа Смолова за 4 миллиона евро. Отмечалось, что футболист будет зарабатывать в Турции 1,5 млн евро.
Во второй половине прошлого сезона Смолов на правах аренды выступал за "Сельту". В 14 матчах игрок забил два гола и получил 4 "горчичника".
Мещеряков - об интересе "Фенербахче" к Смолову: размер его белья турки не написали, чтобы сразу сшить?
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о том, что нападающий Федор Смолов перейдет в "Фенербахче".
Фото: РИА Новости
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