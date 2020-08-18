Встреча завершилась победой "быков" со счетом 2:0.
"Арсенал" хорошо организован и готов физически. Соперник нас накрывал большими силами. Мы же проявили дисциплину, чему я рад.
Сейчас у всех команд сложный календарь. И все чаще на первый план выходит умение проявить дисциплины и четко выполнить установку", - сказал Мусаев в эфире "Матч премьер".
"Краснодар" после 3 туров имеет в активе 6 очков и идет на 4-м месте в турнирной таблице.
Мусаев: рад, что мы проявили дисциплину
Наставник краснодарского клуба Мурад Мусаев подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
Фото: © РИА Новости
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