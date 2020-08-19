Ранее нападающий заявил, что откажется от поездки в сборную до тех пор, пока у власти остаётся Александр Лукашенко. Ранее Лукашенко выиграл президентские выборы в стране. Многие считают, что данные, представленные ЦИК Беларуси, не соответствовали действительности.
"Это его право, его выбор. Он не согласен с тем, что происходит, но у нас процентов девяносто несогласных людей. Если не больше. Когда мирных людей бьют, детей, женщин — это беспредел. Повторюсь, это выбор Шкурина, я его не осуждаю. Но сам я считаю, что в сборной ты не за Лукашенко играешь или за ОМОН, а за людей", - цитирует Гуренко "Советский спорт".
Гуренко не согласился со Шкуриным, отказавшимся выступать за сборную Беларуси при Лукашенко
Бывший наставник минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился мнением о решении форварда ЦСКА Ильи Шкурина не выступать сборную Беларуси.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!