Филипп: "Зенит", "Ростов" и "Краснодар" были бы заметны и в немецком футболе

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп поделился мнением о Российской Премьер-лиге.
Нападающий довольно лестно отозвался от уровне чемпионата. При этом немец назвал несколько команд, которые могли бы выступать в Бундеслиге.

"Здесь есть несколько ярких команд, которые и в немецком футболе были бы заметны — например, "Зенит", "Ростов", "Краснодар". Выступать в российском чемпионате мне интересно. Нравится, что здесь дают шанс молодым игрокам, которые показывают весьма неплохой уровень", - цитирует Филиппа прес-служба "Динамо".

Ранее Филипп выступал за дортмундскую "Боруссию".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Филипп Динамо Москва
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Урунов не попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Уфой"
Кирьяков - о возможной натурализации Малкома: я двумя рукаи "за" 1
"Урал" - "Локомотив": команды назвали стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ
Филипп: "Зенит", "Ростов" и "Краснодар" были бы заметны и в немецком футболе
"Барселона" назвала имя нового спортивного директора, который сменит Абидаля
Отец форварда "Спартака" войдёт в тренерский штаб Кумана в "Барселоне" 3
Куман: "Барселона" - клуб моей мечты 1
Гуренко не согласился со Шкуриным, отказавшимся выступать за сборную Беларуси при Лукашенко 1
Главный тренер "Лиона": у "Баварии" нет слабых мест
Малком: РПЛ могла бы быть и выше в рейтинге УЕФА 2
Малком: сегодня хочу оформить в матче с ЦСКА ещё один дубль 1
Дивеев: прошлая встреча с "Зенитом" была неудачной, приложим все силы, чтобы всё сложилось иначе
"Барселона" объявила о назначении на пост главного тренера Кумана
Спортивный директор "Торпедо" рассказал, сколько получил Шишкин за расторжение контракта 3
Экс-хавбек "Локомотива" Михалик завершил карьеру 1
"Браво, Лео!" Кокорин поздравил Паредеса с выходом в финал ЛЧ 4
Джикия попал в сферу интересов "Наполи" 12
Жамалетдинов: "Уфа" фарм-клуб "Спартака"? Мы сделаем все, чтобы не отдать три очка 6
Борис Игнатьев: думаю, «Зенит» выиграет у ЦСКА 1:0
Неймар: два года подряд я получал травмы в решающие моменты. Сейчас я здоров и счастлив
Жоау Мариу может продолжить карьеру в "Бенфике"
Малком: хочу оформить еще один дубль в ворота ЦСКА 1
Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами РПЛ 2
Малком ответил на вопрос о принятии российского гражданства 8
"Кажется кто-то вырос". Гильерме выложил фото с собакой 2
Белорус Драгун: россияне, прошу, не надо нам помогать! 74
Экс-игрок "Рубина" Ансальди продлил контракт с "Торино"
"Ахмат": благодарим "Спартак" за добрые пожелания Нижичу. Отдельное спасибо Соболеву 5
Неймар и Мбаппе отпраздновали победу после полуфинального матча ЛЧ с "РБ Лейпциг" (видео) 1
Кулибали согласовал контракт с "Манчестер Сити", он близок к уходу из "Наполи"
Все новости