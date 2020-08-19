Нападающий довольно лестно отозвался от уровне чемпионата. При этом немец назвал несколько команд, которые могли бы выступать в Бундеслиге.
"Здесь есть несколько ярких команд, которые и в немецком футболе были бы заметны — например, "Зенит", "Ростов", "Краснодар". Выступать в российском чемпионате мне интересно. Нравится, что здесь дают шанс молодым игрокам, которые показывают весьма неплохой уровень", - цитирует Филиппа прес-служба "Динамо".
Ранее Филипп выступал за дортмундскую "Боруссию".
Филипп: "Зенит", "Ростов" и "Краснодар" были бы заметны и в немецком футболе
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп поделился мнением о Российской Премьер-лиге.
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