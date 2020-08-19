Новиков: искупили вину перед болельщиками за последний матч

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подвел итог поединка 3-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
Московская команда победила своего соперника со счетом 2:0.

"Думаю, искупили вину перед болельщиками за последний матч. Заслуженная победа. Один удар в створ ворот нанес соперник. Мы здорово убегали в контратаки, доминировали в атакующей линии и надежно сыграли в обороне", - передает слова Новикова "Спорт-Экспресс".

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем матче подопечные Новикова сыграю на выезде с тульским "Арсеналом". Поединок состоится 22 августа.

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Теги: Новиков Динамо Ростов
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