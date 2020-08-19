"Конечно, сложная игра. ЦСКА - сильная команда. Мячи забивать всегда сложно, но мы использовали ошибки защиты соперника. Конечно, расстроился, что не сделал хет-трик. Но важнее стать чемпионом России, чем лучшим бомбардиром", - сказал Азмун в эфире телеканала "Матч Премьер".
Поединок завершился победой "Зенита" со счетом 2:1. В составе петербургской команды дублем отметился Азмун.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Азмун: конечно, расстроился, что не сделал хет-трик
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!