Моро: я так доволен своим дебютом! Моя идея заключалась в том, чтобы успокоить команду

Полузащитник "Динамо" Никола Моро поделился эмоциями после дебютного матча в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Игрок вышел на поле в матче с "Ростовом" на 69-й минуте, заменив Даниила Фомина.

- Я так доволен своим дебютом! Спасибо болельщикам за поддержку. Эта победа очень важна, потому что "Ростов" - хорошая команда, они в топе.

Моя идея заключалась в том, чтобы успокоить команду. Сделать несколько безопасных пасов, устроить прессинг и, я думаю, получилось хорошо. Мне удался мой дебют, - цитирует Моро пресс-служба клуба.

Контракт Николы с бело-голубыми рассчитан на пять лет. Ранее хавбек выступал за "Динамо" из Загреба. Он провел в хорватском клубе пять лет (с 2015 по 2020 год).

В минувшем сезоне чемпионата Хорватии полузащитник принял участие в 28 матчах и забил два гола.

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Теги: Моро Динамо Ростов
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