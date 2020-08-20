"Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов "Спартак" и "Уфа". Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы. Предыдущие высказывания о возможных договорняках и особых отношениях между клубами должны стать основанием для рассмотрения комиссией по этике РФС", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Напомним, что ранее Шамиль Газизов занимал должность генерального директора в "Уфе". Вчерашняя игра между уфимским клубом и "Спартаком" закончилась со счётом 1:1. В составе хозяев поля в начале встречи отличился защитник Павел Аликин, нападающий "красно-белых" Эсекиэль Понсе сравнял счёт. На 12-ой минуте встречи Джордан Ларссон не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в ворота "Уфы".
После 3-х туров РПЛ "Спартак" с 5 очками занимает 7 место. Следующий матч "красно-белые" проведут 23 августа против "Локомотива" на "Открытие Арене". "Уфа" в свою очередь расположилась на 9 строчке с 4 очками.
Газизов призвал представителей СМИ извиниться перед "Спартаком" и "Уфой" за слова о "договорняке"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал высказывания экспертов и журналистов о возможных "договорняках" между москвичами и "Уфой".
Фото: "Чемпионат"
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