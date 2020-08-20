Новиков: рассчитываем на усиление, оно нам нужно

Наставник "Динамо" Кирилл Новиков рассказал, что больших изменений в клубе в летнее межсезонье не произойдет.
Фото: ФК "Динамо"
"Глобальных изменений не будет. Мы хотим игроков, которые способны усилить нашу игру. Переговоры ведутся, они идут тяжело. Но мы рассчитываем на усиление, оно нам нужно", - сказал Новиков в эфире "Матч ТВ".

Сегодня стало известно, что Российский футбольный союз наложил на "Динамо" запрет на регистрицию новых игроков из-за долгов перед бывшим футболистом клуба Николаем Обольским.

"Динамо" идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 7 очков в 3 турах.

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Теги: Новиков Динамо
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