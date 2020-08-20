Шишкин: Смородская пыталась показать, что разбирается. Странно выглядело

Экс-защитник "Локомотива" Роман Шишкин поделился воспоминаниями о бывшем президенте "железнодорожников" Ольге Смородской.
Фото: Чемпионат
- Смородская где-то услышала, что после матча надо есть кашу. Какая-то датская команда так делала. Нам начали приносить кашу. Её, правда, никто не ел особо. Не то чтобы это было дико, но человек пришёл из другой сферы. Она пыталась показать, что разбирается. Могла сказать: "Бейте не в этот угол, а в тот". Странно выглядело, - цитирует Шишкина Чемпионат.

Роман также рассказал, что Смородская могла устроить собрание на час после поражений, а после этого еще по полчаса разговаривала с футболистами индивидуально. Шишкин также назвал ее "впечатлительной".

Защитник выступал за "Локомотив" с 2010 по 2017 год. Он провел за красно-зеленых более 180 матчей и забил 5 голов.

Шишкин является воспитанником "Спартака". Он играл за красно-белых с 2004 по 2010, а также в 2020 году выступал за "Спартак-2".

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Теги: Шишкин Смородская Локомотив
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