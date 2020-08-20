Шишкин признался, что из-за долгов клуба по зарплате ему приходилось брать деньги у супруги.
"После "Спартака" и сборной я оказался в "Крыльях Советов". Уже стало не всё так здорово, иногда и три месяца без зарплаты сидели. У жены денег просил – её родители помогали. Такое на меня влияло, конечно", - цитирует Шишкина "Чемпионат".
Последним клубом Шишкина было московское "Торпедо". "Автозаводцев" защитник покинул со скандалом, обвинив клуб в невыплате полагавшихся бонусов.
Шишкин: в "Крыльях Советов" по три месяца без зарплаты сидели, у жены денег просил
Бывший защитник российской сборной Роман Шишкин вспомнил, с какими проблемами столкнулся, когда выступал за "Крылья Советов".
Фото: ТАСС
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