Шишкин: в "Крыльях Советов" по три месяца без зарплаты сидели, у жены денег просил

Бывший защитник российской сборной Роман Шишкин вспомнил, с какими проблемами столкнулся, когда выступал за "Крылья Советов".



Фото: ТАСС