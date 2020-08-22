Подпалый: благодарен ребятам, вышли как мужики и полностью отдались игре

© ФК "Арсенал" Тула

Встреча 4-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:0.- Рассчитывали с первой домашней игры начать набирать больше очков. К сожалению, не получилось. И настроение было не совсем хорошее после двух поражений. Ничья с "Ахматом" по игре, потом две игры проиграли не совсем по игре. К сегодняшней игре серьезно готовились. Благодарен ребятам, вышли как мужики и полностью отдались игре.- Сегодня был тот "Арсенал", который хочется видеть. В первую очередь хотел бы видеть такой настрой на игру. Не во всех домашних играх это показывали. Сегодня ребята вышли и показали полную самоотдачу. Никто не выпал, это самое главное. В футболе если 1-2 человека выпадают, выпадает весь механизм.