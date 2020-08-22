Петербургская команда на своем поле разгромила соперника со счетом 4:1.
"В такую игру, когда команда ведет со счетом 3:0, входить легче всего. Поэтому без проблем вошел. Хорошо, что помог результативным действием. Очень рад этому", - цитирует Мостового пресс-служба клуба.
Напомним, что в матче с "Тамбовом" Мостовой сделал голевой пас.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.
В текущем чемпионате России 22-летний Мостовой провел три матча.
Мостовой: очень рад, что помог результативным действием
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Зенит"
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