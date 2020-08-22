"К сожалению, у Полоза в "Сочи" немного не получилось то, что мы от него ожидали. "Ростову" он был интересен. Возможно, у него произойдет перезагрузка там. Может, он будет более полезно действовать в новом коллективе", - сказал Рубашко.
Напомним, что ранее Полоз уже выступал за "Ростов", после чего перешел в "Зенит".
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Полоз в составе "Сочи" провел 3 матча и забил 1 мяч. В прошлом чемпионате он отыграл за "Сочи" 24 матча, в которых забил 5 мячей.
Источник: Р-Спорт
Гендиректор "Сочи" заявил, что Полоз не оправдал надежд
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал уход нападающего Дмитрия Полоза в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
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