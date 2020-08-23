"Мы не комментируем трансферные слухи", - сказали в клубе.
Ранее сообщалось, что "Ростов" и ЦСКА близки к договоренности по трансферу 22-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов провел 3 матча, но не забил голов.
Sports.kz
В "Ростове" отреагировали на информацию о том, что Зайнутдинов перейдет в ЦСКА
В пресс-службе "Ростова" отреагировали на информацию о том, что полузащитник Бактиёр Зайнутдинов близок к переходу в ЦСКА.
Фото: © РИА Новости
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