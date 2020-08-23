Карпин - об уходе Попова: мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал об уходе Ивелина Попова в "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"
"Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в "Ростове" такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные", - приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Сегодня было объявлено об обмене Ивелина Попова на нападающего "Сочи" Дмитрия Полоза.

В прошлом сезоне РПЛ 32-летний Попов в составе "Ростова" провел 25 матчей и забил 2 мяча. Ранее болгарский полузащитник также защищал цвета "Литекса", "Газиантепспора", "Кубани", "Спартака" и "Рубина".

Сегодня "Ростов" на выезде сыграет с "Уфой". Начало - в 16:30 мск.

Попов - болельщикам: не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба. Капитан в "Ростове" - это просто слово

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Теги: Ростов Карпин Попов
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