Ерохин заявил, что "Зениту" предстоят непростые матчи с "Динамо" и "Локомотивом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин поделился ожиданиями от предстоящих матчах с "Динамо" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
"Самый важный матч - следующий. К "Динамо" и "Локомотиву" готовимся серьезно. Эти команды сейчас в первой пятерке в таблице, хорошо начали сезон, так что предстоят непростые матчи. Но мы настроены завершить эту часть сезона на первом месте и в хорошем настроении уйти на перерыв на матчи сборных", - сказал Ерохин.

Матч 4-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" состоится 26 августа, а через четыре дня в Москве петербургская команда сыграет с "Локомотивом".

В текущем сезоне РПЛ Ерохин в составе "Зенита" провел 3 матча и забил 1 мяч.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Ерохин Зенит Динамо Локомотив
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