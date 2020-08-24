Фукс определился с игровым номером в ЦСКА
Защитник Бруно Фукс выбрал номер "3" для игры за московский ЦСКА.
Об этом стало известно из влога московской команды. Бразилец назвал три любимым числом.
О трансфере 21-летнего футболиста из бразильского "Интернасьонала" ещё не было объявлено официально. Сообщалось, что армейцы заплатят за футболиста 9,5 млн евро.
В нынешнем сезоне Фукс успел сыграть за "Интернасьональ" два тура в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, но заработал желтую карточку.
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