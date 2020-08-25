22-летний казахский полузащитник подписал 5-летний контракт с новым клубом. По данным Transfermarkt, cумма сделки составила 2 млн евро. Игрок будет выступать за команду под 19 номером.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов провёл за "Ростов" четыре матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
Источник: пресс-служба московского ЦСКА
ЦСКА объявил о трансфере Зайнутдинова из "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Бактиёр Зайнутдинов пополнил состав московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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