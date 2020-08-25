— Я очень счастлив. Сбылась моя мечта — переехать в Европу. Меня очень тепло приняли. Спасибо клубу за то, что они показали уверенность во мне. Хочу отблагодарить ПФК ЦСКА своими действиями на поле.
Очень много говорил с Марио [Фернандесем]. Его когда вели переговорный процесс, Марио начал со мной общаться. Он облегчил для меня процесс принятия решения, его мнение сильно повлияло. Благодарен ему, — заявил футболист.
21-летний Фукс подписал с ЦСКА 5-летний контракт. По данным Transfermarkt, армейцы заплатили за трансфер бразильца "Интернасьоналу" 8 млн евро.
В нынешнем сезоне защитник успел провести два тура в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, но заработал желтую карточку.
Источник: пресс-служба ЦСКА.
Фукс рассказал, какой футболист помог ему при переходе в ЦСКА
Новичок "ЦСКА" Бруно Фукс дал первое интервью пресс-службе команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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