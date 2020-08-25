Фукс рассказал, какой футболист помог ему при переходе в ЦСКА

Новичок "ЦСКА" Бруно Фукс дал первое интервью пресс-службе команды.
Фото: ПФК ЦСКА
— Я очень счастлив. Сбылась моя мечта — переехать в Европу. Меня очень тепло приняли. Спасибо клубу за то, что они показали уверенность во мне. Хочу отблагодарить ПФК ЦСКА своими действиями на поле.

Очень много говорил с Марио [Фернандесем]. Его когда вели переговорный процесс, Марио начал со мной общаться. Он облегчил для меня процесс принятия решения, его мнение сильно повлияло. Благодарен ему, — заявил футболист.

21-летний Фукс подписал с ЦСКА 5-летний контракт. По данным Transfermarkt, армейцы заплатили за трансфер бразильца "Интернасьоналу" 8 млн евро.

В нынешнем сезоне защитник успел провести два тура в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, но заработал желтую карточку.

Источник: пресс-служба ЦСКА.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Фукс
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Луценко был заменен в первом тайме игры с "Химками". Сегодня футболист был вызван в сборную России
Зайнутдинов: хочется доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне, и приносить пользу ЦСКА
Фукс рассказал, какой футболист помог ему при переходе в ЦСКА
Мурило назвал три лучших города в России, в которых он побывал на выезде
Медведев прокомментировал вызов Мостового в сборную России 1
"Сочи" с минимальным счётом обыграл "Тамбов", забив гол на 91 минуте 11
Ивелин Попов дебютировал за "Сочи", получив травму через 20 минут после выхода 1
Соболева не вызвали в сборную из-за Дзюбы. Что за детский сад? (видео) 2
"Рома" объявила о трансфере Педро
Источник: "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Месси
Революция в Кубке России: команды ФНЛ играют за попадание в групповой этап
Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Химок" на матч 5-го тура РПЛ 1
Черчесов - о возможном трансфере Миранчука в "Аталанту": я одобряю этот переход 6
Геркус: ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в чемпионате России 4
Павлюченко: мне хочется видеть Соболева в сборной, но на сегодняшний день Дзюба на голову выше Саши 3
Черчесов - о возможной натурализации Малкома: просить кого-то взять гражданство мы не собираемся 1
Черчесов прокомментировал вызов в сборную Нойштедтера и Кузяева, находящихся без клубов 4
Черчесов сообщил, почему Черышев не получил вызов в сборную России 1
Черчесов: в Венгрию Луценко не полетит, он будет только на первом матче 2
Черчесов рассказал, что Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой 52
"Тамбов" и "Сочи" объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
"Тамбов" интересуется бывшим футболистом "Ювентуса" Хан Кван Соном 2
Матч "Баварии" и "Севильи" за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями
Дзюба не пускает Соболева в сборную, "Зенит" дает пропуск Мостовому. Первый состав сборной в 2020-м 12
Уткин пошутил по поводу отсутствия Габулова в заявке сборной России на матчи Лиги наций 5
Байрамян сможет дебютировать за сборную Армении в ближайших матчах Лиги наций 1
Зайнутдинов поблагодарил болельщиков "Ростова" за поддержку (фото)
СМИ: "Динамо" — единственный клуб в РПЛ без спонсорства от букмекера 2
Малафеев — о невызове Соболева: наверное, нужно показать больше, чтобы тренер начал сравнивать его с Дзюбой 19
В РФС не нашли нарушений в работе Сухого и Матюнина на матче "Рубин" - "Урал"
Все новости