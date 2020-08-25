— Рад присоединиться к красно-синим. ПФК ЦСКА — большой клуб. От меня теперь требуется усердно тренироваться и доказывать, что я по праву пришёл сюда.
Хочется много играть, доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне, и приносить пользу ПФК ЦСКА, — заявил Зайнутдинов.
22-летний Зайнутдинов, по данным Transfermarkt, обошёлся ЦСКА в 2 млн евро.
Ранее казахский футболист выступал за "Ростов", за который в нынешнем сезоне провёл четыре матча в Тинькофф Российской Премьер-лиге и заработал две желтые карточки.
Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА.
Зайнутдинов: хочется доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне, и приносить пользу ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал свой переход в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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