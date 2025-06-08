"Поживем - увидим. Валерий Георгиевич сказал же. Лично для меня будет проще, если в "Динамо" придет Карпин. В том плане, что знаю все требования, адаптирован", - цитирует Глебова Sport24.
Напомним, ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что московское "Динамо" получило разрешение на переговоры с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Данил Глебов перешел в московское "Динамо" в это зимнее трансферное окно из "Ростова", который возглавлял Карпин. В составе бело-голубых 25-летний хавбек провел 10 матчей в российской Премьер-лиге, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также в активе Глебова две игры за динамовцев в Кубке России.
Глебов: для меня будет проще, если в "Динамо" придет Карпин
Хавбек "Динамо" Данил Глебов высказался о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером московской команды.
Фото: ФК "Динамо"