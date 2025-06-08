"Мы общаемся по Мирко в России. Среди клубов - "Локомотив", - приводит слова Сантоса Legalbet.
Мирко Топич перешел в "Фамаликан" летом 2023 года из "Войводины". Действующий контракт 24-летнего опорного полузащитника с португальским клубом рассчитан до июня 2027 года. В этом сезоне Топич провел за команду 34 матча во всех турнирах и отличился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
"Локомотив" интересуется полузащитником из чемпионата Португалии
Представитель хавбека "Фамаликана" Мирко Топича Улисс Сантос сообщил об интересе к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Фамаликан"