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"Локомотив" интересуется полузащитником из чемпионата Португалии

Представитель хавбека "Фамаликана" Мирко Топича Улисс Сантос сообщил об интересе к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Фамаликан"
"Мы общаемся по Мирко в России. Среди клубов - "Локомотив", - приводит слова Сантоса Legalbet.

Мирко Топич перешел в "Фамаликан" летом 2023 года из "Войводины". Действующий контракт 24-летнего опорного полузащитника с португальским клубом рассчитан до июня 2027 года. В этом сезоне Топич провел за команду 34 матча во всех турнирах и отличился одним забитым голом. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

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