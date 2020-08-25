— Мы долго смотрели его. В отличие от ситуации с Гайчем, можно было посмотреть видео, как он играет сейчас, а не несколько месяцев назад. Видели, что он находится в хорошей форме. Он ворвался в состав "Интернасьонала" и застолбил место в составе, хотя его конкурентом был опытный игрок. У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно. При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает. Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне. Он тоже молодой футболист с перспективами. Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор, — заявил Гончаренко.
Напомним, о трансфере 21-летнего бразильца в ЦСКА стало известно сегодня. Футболист получил третий номер в команде. По версии Transfermarkt, ЦСКА заплатил "Интернасьоналю" 8 млн евро.
В нынешнем сезоне защитник успел провести два тура в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, но заработал желтую карточку.
Источник: пресс-служба московского ЦСКА.
Гончаренко назвал качества Фукса, которые помогут футболисту в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о покупке защитника Бруно Фукса.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!