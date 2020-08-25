"Арсенал" и "Химки" не выявили победителя. Луценко получил травму, а гости доигрывали матч вдесятером

В рамках 5-го тура РПЛ тульский "Арсенал" и "Химки" сыграли вничью.
Матч закончился со счётом (1:1).

"Химки" открыли счёт в матче на 30-й минуте. Автором гола стал Камран Алиев. В добавленное к первому тайму время форвард туляков Евгений Луценко был вынужден покинуть поле из-за травмы, полученной в результате попытки достать мяч. Сегодня 33-летний футболист впервые в карьере получил вызов в национальную сборную России.

На 76 минуте Эванс Кангва после паса Владислава Пантелеева счёт сравнял. Через минуту в составе "Химок" удалился Данил Казанцев, получив вторую жёлтую карточку. Однако на исход матча это не повлияло - 1:1.

После ничьи туляки, до результата других матчей, поднялись на 10 строчку турнирной таблицы, набрав 5 очков. "Химки" с двумя очками занимают 15-ю строчку.

Чемпионат России, 5 тур

"Арсенал Тула" - "Химки" 1:1

Голы: Алиев, 30, Кангва, 76.


"Арсенал": Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Сокол, Кирилл Комбаров (Хлусевич, 46), Э. Кангва, Громыко, К. Кангва, Чаушич (Пантелеев, 70), Лесовой, Луценко (Минаев, 45+3 (Ткачев, 71))

"Химки": Лантратов, Тихонов (Мартусевич, 83), Тихий, Данилкин, Мурнин (Корян, 62), Казанцев, Трошечкин, Кухарчук, Ломовицкий (Засеев, 83), Алиев, Конате (Полярус, 50)

Предупреждения: Алиев, 8, Кухарчук, 11, Трошечкин, 16, Сокол, 61, Э.Кангва, 70, Казанцев, 70

Удаления: Казанцев, 77

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Теги: Химки Арсенал Тула Луценко
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