— Дима, ты не просто паровоз — ты настоящий бронепоезд. Здоровья тебе, мужчина, — написано на футболках игроков клуба.
Напомним, Баринов получил разрыв крестообразных связок в матче прошлого тура со "Спартаком" (1:2). На 18 минуте его заменил Станислав Магкеев.
23-летний Баринов в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах РПЛ.
"Ты не просто паровоз — ты настоящий бронепоезд". Игроки "Локомотива" поддержали Баринова
Игроки "Локомотива" вышли на матч с "Ахматом" в футболках с поддержкой Дмитрия Баринова.
Фото: эфир "Матч ТВ"
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