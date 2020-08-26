Два удаления, второе поражение Николича и чудесная победа «Ахмата»

«Локомотив» в 5-м туре РПЛ потерпел болезненное поражение от «Ахмата». Похоже, у Марко Николича начались проблемы.
Фото: ФК "Локомотив"
«Локомотив» в межсезонье затеял перестройку. Уход Юрия Сёмина, приглашение Марко Николича, подписание молодых и довольно бюджетных игроков. Такая стратегия с первых дней вызывала тревогу у фанатов московского клуба. Но концовка прошлого сезона немного успокоила: Николич спокойно и уверенно довел команду до второго места в турнирной таблице, выполнив реалистичную задачу-максимум.

Начало нового сезона также внушало оптимизм. «Локо» стартовал с побед над «Рубином» и «Краснодаром». Но дальше начались проблемы. В 5-м туре они приобрели критический характер: поражение от «Ахмата» - промежуточный апогей.

Антон – не замена Алексею

Тревожно фанатам «Локо» стало ещё в прошлом туре, когда «железнодорожники» не только проиграли принципиальный матч «Спартаку», но ещё и потеряли Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Без столь важных игроков «Локо» потерял в эффективности.

Проблемы с «Ахматом» начались уже на первых минутах. В самом дебюте Владимир Ильин очень легко убежал от Мурило и открыл счёт. Пока «Локо» пытался прийти в себя, «Ахмат» огорчил соперника ещё раз. В концовке первого тайма это сделал Артём Тимофеев.


После столь удручающего первого тайма от Николича требовались решительные действия. И серб их предпринял: с двойной заменой наставник «Локо» угадал на все 100. В перерыве на поле вышли Куликов и Лисакович, которые заменили Чорлуку и Жамалетдинова. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы соорудить ответный мяч. Куликов перехватил мяч в центре поля, а затем сделал передачу Лисаковичу, который заставил ошибиться Шелию. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук, решивший взять на себя функции брата.

В целом, Антон провёл классный матч, он нанёс 4 удара, выполнил 46 передач, совершил 2 отбора. Но полностью заменить брата он, конечно, не может. Да, свой гол с пенальти Миранчук забил, был шанс со стандарта, но он попал в штангу. Главное, что у «Локомотива» не оказалось человека, который может придумать шанс из ничего. И если раньше «железнодорожники» иной раз побеждали при посредственной игре, то теперь не сработало.

Без Алексея лидерские качества проявил Лисакович. Белорусский форвард здорово вошёл в игру, сам угрожал воротам соперника, да и отдал голевую передачу Гжегожу Крыховяку, которому надо было только попасть в ворота головой с убойной позиции.

Два удаления, второе поражение Николича и чудесная победа «Ахмата»

Только вот этого оказалось недостаточно. К тому моменту «Локо» уже проигрывал со счётом 1:3, пропустив резкий контрвыпад соперника, который завершил Бернар Бериша.

Смолов в опале

У «Локомотива» на спасение оставалось ещё более 15 минут после того, как Крыховяк сократил отставание в счёте до минимума. К тому моменту «Локо» ещё и получил численное преимущество после удаления Марата Быстрова. У Николича оставались замены, но наставник «Локомотива» так и не задействовал в игре Федора Смолова, который наблюдал за происходящим со скамейки запасных.


Сложно сказать, чем вызвано такое отношение к нападающему. Да, в матче со «Спартаком» Смолов выглядел неважно, но игнорирование самого забивного нападающего из всех, кто есть в команде, кажется странным. Возможно, руководство «Локо» готовится к продаже игрока, прямо указывая, что шансов в клубе тот не получит. Но при нынешней ситуации и поражении «Ахмату» всё это выглядело совсем удивительно.

Мы уже предполагали, что в случае ухода из команды Алексея Миранчука дела у «Локо» пойдут неважно. Но, похоже, кризис наступил ещё раньше, чем ожидалось. Промежуточный итог весьма печален – два поражения подряд, три матча без побед и отставание от лидера в 7 очков (если «Зенит» обыграет «Динамо». Похоже, что скоро у фанатов «Локо» появится ещё больше поводов, чтобы ругать Кикнадзе и остальных руководителей клуба.


"Локомотив" - "Ахмат" 2:3

Голы: Ан. Миранчук, 48 (пен), Крыховяк, 77 - Ильин, 3, Тимофеев, 45, Бериша, 58.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Мурило, Лысов (Рыбчинский, 75), Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер, Камано.

"Ахмат": Шелия, Семёнов, Нижич, Бососавац (Харин, 59), Ненахов, Быстров, Тимофеев, Исмаэл (Швец, 59), Бериша (Роши, 59), Ильин, Понсе (Мелкадзе, 39; Иванов, 81).

Предупреждения: Игнатьев, 24, Ненахов, 25, Тимофеев, 32, Жемалетдинов, 34, Быстров, 38, Бериша, 60, Эдер, 70, Семёнов, 71, Ильин, 90, Иванов, 90+1, Швец, 90+2.

Удаления: Быстров, 62, Швец, 90+2.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Локомотив Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Червиченко: за такую победу над "Ротором" "Спартаку" должно быть стыдно 5
ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью. Забили Кучаев и Вандерсон 12
"Ростов" обыграл "Урал", добыв вторую победу подряд
Талалаев: нам повезло, что так вышло
Мостовой: сейчас «Ахмат» на кураже. Они почувствовали уверенность
Тедеско: Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо 3
Соболев заявил, что в ближайшее время пообщается с Черчесовым и Дзюбой 9
Хацкевич: Соболев так нырял, что ему надо дать Оскар за артистизм 16
Слуцкий: сегодня важно было забить первыми
"Спартак" отскочил против "Ротора". Спасали Максименко и Джикия 7
Евсеев: есть нестабильность в игре и результате из-за ухода большой группы футболистов
Два удаления, второе поражение Николича и чудесная победа «Ахмата» 1
Николич: преподнесли "Ахмату" подарки 1
Агент Кузяева: "Зенит" для нас еще не закрытая страница 1
Баринов будет прооперирован в Италии
"Ахмат" на выезде в меньшинстве обыграл "Локомотив" 41
"Спартак" победил "Ротор" благодаря голу Бакаева с пенальти 79
"Рубин" разгромил "Уфу", забив три безответных мяча 5
Луценко: не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России 1
Карпин - о трансфере Зайнутдинова: двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем 2
"Челси" объявил о подписании защитника "Лестера" Бена Чилуэлла 1
Стали известны составы "Ростова" и "Урала"
Чалов и Вандерсон в старте. "Краснодар" и ЦСКА объявили стартовые составы команд 5
"Не знаю, почему так все раздули. Мы все уладим". Соболев прокомментировал конфликт с Дзюбой 3
"Зенит" и "Динамо" объявили стартовые составы на матч 5-го тура 7
"Ты не просто паровоз — ты настоящий бронепоезд". Игроки "Локомотива" поддержали Баринова 1
Карвахаль назвал игрока, против которого сложнее всего обороняться
"Енисей" уволил за прогулы массажиста, который работал с пациентами с Covid-19 2
"Я не могу судить". Слова Тедеско о невызове Соболева в сборную 6
СМИ: "Урал" подпишет 3-летний контракт с бывшим полузащитником "Амкара"
Все новости