Два удаления, второе поражение Николича и чудесная победа «Ахмата»

Начало нового сезона также внушало оптимизм. «Локо» стартовал с побед над «Рубином» и «Краснодаром». Но дальше начались проблемы. В 5-м туре они приобрели критический характер: поражение от «Ахмата» - промежуточный апогей.
Антон – не замена Алексею
Тревожно фанатам «Локо» стало ещё в прошлом туре, когда «железнодорожники» не только проиграли принципиальный матч «Спартаку», но ещё и потеряли Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. Без столь важных игроков «Локо» потерял в эффективности.
Проблемы с «Ахматом» начались уже на первых минутах. В самом дебюте Владимир Ильин очень легко убежал от Мурило и открыл счёт. Пока «Локо» пытался прийти в себя, «Ахмат» огорчил соперника ещё раз. В концовке первого тайма это сделал Артём Тимофеев.
«Ахмат» впервые в истории противостояния с «Локомотивом» одерживает победу на выезде.#ЛокоАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/JpdWYLOxtq— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2020
После столь удручающего первого тайма от Николича требовались решительные действия. И серб их предпринял: с двойной заменой наставник «Локо» угадал на все 100. В перерыве на поле вышли Куликов и Лисакович, которые заменили Чорлуку и Жамалетдинова. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы соорудить ответный мяч. Куликов перехватил мяч в центре поля, а затем сделал передачу Лисаковичу, который заставил ошибиться Шелию. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук, решивший взять на себя функции брата.
В целом, Антон провёл классный матч, он нанёс 4 удара, выполнил 46 передач, совершил 2 отбора. Но полностью заменить брата он, конечно, не может. Да, свой гол с пенальти Миранчук забил, был шанс со стандарта, но он попал в штангу. Главное, что у «Локомотива» не оказалось человека, который может придумать шанс из ничего. И если раньше «железнодорожники» иной раз побеждали при посредственной игре, то теперь не сработало.
Без Алексея лидерские качества проявил Лисакович. Белорусский форвард здорово вошёл в игру, сам угрожал воротам соперника, да и отдал голевую передачу Гжегожу Крыховяку, которому надо было только попасть в ворота головой с убойной позиции.
Только вот этого оказалось недостаточно. К тому моменту «Локо» уже проигрывал со счётом 1:3, пропустив резкий контрвыпад соперника, который завершил Бернар Бериша.
Смолов в опале
У «Локомотива» на спасение оставалось ещё более 15 минут после того, как Крыховяк сократил отставание в счёте до минимума. К тому моменту «Локо» ещё и получил численное преимущество после удаления Марата Быстрова. У Николича оставались замены, но наставник «Локомотива» так и не задействовал в игре Федора Смолова, который наблюдал за происходящим со скамейки запасных.
Сложно сказать, чем вызвано такое отношение к нападающему. Да, в матче со «Спартаком» Смолов выглядел неважно, но игнорирование самого забивного нападающего из всех, кто есть в команде, кажется странным. Возможно, руководство «Локо» готовится к продаже игрока, прямо указывая, что шансов в клубе тот не получит. Но при нынешней ситуации и поражении «Ахмату» всё это выглядело совсем удивительно.
Мы уже предполагали, что в случае ухода из команды Алексея Миранчука дела у «Локо» пойдут неважно. Но, похоже, кризис наступил ещё раньше, чем ожидалось. Промежуточный итог весьма печален – два поражения подряд, три матча без побед и отставание от лидера в 7 очков (если «Зенит» обыграет «Динамо». Похоже, что скоро у фанатов «Локо» появится ещё больше поводов, чтобы ругать Кикнадзе и остальных руководителей клуба.
"Локомотив" - "Ахмат" 2:3
Голы: Ан. Миранчук, 48 (пен), Крыховяк, 77 - Ильин, 3, Тимофеев, 45, Бериша, 58.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Мурило, Лысов (Рыбчинский, 75), Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер, Камано.
"Ахмат": Шелия, Семёнов, Нижич, Бососавац (Харин, 59), Ненахов, Быстров, Тимофеев, Исмаэл (Швец, 59), Бериша (Роши, 59), Ильин, Понсе (Мелкадзе, 39; Иванов, 81).
Предупреждения: Игнатьев, 24, Ненахов, 25, Тимофеев, 32, Жемалетдинов, 34, Быстров, 38, Бериша, 60, Эдер, 70, Семёнов, 71, Ильин, 90, Иванов, 90+1, Швец, 90+2.
Удаления: Быстров, 62, Швец, 90+2.