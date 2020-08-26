"Хочется поздравить всех с заслуженной победой. Проявили характер. В первом тайме хорошо атаковали, во втором вытерпели, качественно отоборнялись и заслуженно победили. ребята показали, что физически готовы хорошо. Плюс, безусловно, характер и болельщики, которые были 12-м игроком", - сказал Новиков.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре подопечные Новикова сыграют на выезде с "Уфой". Поединок состоится 30 августа и начнется в 14:00 мск.
Источник: Матч ТВ
Новиков: "Динамо" заслуженно победило "Зенит"
Фото: ФК "Динамо"
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