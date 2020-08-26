"Конечно, это очень приятно. Мечта детства осуществилась. Надеюсь закрепиться в ней и продолжать получать вызовы", - цитирует Мостового пресс-служба "Зенита".
Сборная России в сентябре сыграет два матча Лиги Наций. Соперниками станут Сербия и Венгрия.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Мостовой в составе "Зенита" провел 4 матча.
Мостовой - о вызове в сборную России: мечта детства осуществилась
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал вызов в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
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