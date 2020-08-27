Корпорация направила официальный ответ болельщику. В нём сказано, что оснований для увольнения Кикнадзе нет.
"Учитывая, что по итогам прошедшего чемпионата России по футболу ФК „Локомотив“ стал серебряным призёром и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, у совета директоров клуба нет оснований для освобождения генерального директора Кикнадзе В.А. от занимаемой должности", - говорится в ответе, который был опубликовал "Вконтакте" объединённой группой болельщиков "Локо" UnitedSouth.
Ранее у Кикнадзе возник серьёзный конфликт с фанатами. Болельщики, недовольные уходом с поста главного тренера Юрия Сёмина, начали проводить масштабные акции протеста. Дошло до открытого противостояния, а на одном из матчей Кикнадзе показал фанатам средний палец.
В РЖД заявили, что оснований для увольнения Кикнадзе нет
Фанат "Локомотива" направил в ОАО "РЖД" официальный запрос, в котором просил компанию уволить с поста гендиректора Василия Кикнадзе.
Фото: ТАСС
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