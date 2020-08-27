Фукс: хочу как можно быстрее надеть футболку ЦСКА и начать играть

Новичок ЦСКА Бруно Фукс рассказал, как его встретили в команде, чем ему нравится Москва и сколько русских слов он уже успел выучить.
Фото: ФК ЦСКА
"Я вдохновлён, воодушевлен и счастлив. Я уже успел познакомиться с городом и могу сказать, что он очень красивый, а наш стадион просто фантастический. У меня получилось приехать на игру ЦСКА и сразу познакомиться с командой. Руководство очень хорошо меня приняло, и я сразу влился в коллектив. Это очень приятно. Мне хочется как можно быстрее надеть футболку ПФК ЦСКА и начать играть.

Могу сказать, что транспортный поток в Москве превосходит все разумные границы, потому что я уже 3-й раз выезжаю в город, а кажется, что я в одном и том же месте нахожусь. Это немного пугает. А что касается питания, то оно такое же, как и в Бразилии.

Марио меня сегодня учил русскому языку, я выучил 4 слова. Надеюсь, что выучу больше. Марио мне очень сильно помог. Он связался со мной, когда я был в Бразилии, и рассказал о жизни в России. А когда я приехал, он сразу взял меня под крыло. Помимо Марио я успел пообщаться Адольфо Гайчем, а также с людьми из тренерского штаба. Из русских - с Дзагоевым, мне нравятся его шутки.

Что касается семьи, то она обязательно переедет ко мне, потому что я провожу с ней всё свободное время", - рассказал Фукс пресс-службе ЦСКА.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фукс ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Защитник "Шахтера" Матвиенко может перейти в "Локомотив"
Фукс: хочу как можно быстрее надеть футболку ЦСКА и начать играть
Москалев обслужит встречу "Локомотива" и "Зенита" и другие судейские назначения на матчи 6-го тура РПЛ 2
ЦСКА показал первый день в команде Бруно Фукса и Зайнутдинова (видео)
Хамес может продолжить карьеру в АПЛ
Крал - о победе над "Локомотивом": "Спартак" провёл одну из своих лучших игр
В "Уфе" подтвердили работу над новыми трансферами
Шелия: никому с "Ахматом" легко не будет. Мы победили "Локомотив", а в Грозном уже ждут победы над ЦСКА
Комличенко: С ЦСКА все было практически согласовано, но в последний момент клуб отказался от трансфера 2
СМИ: Суарес хочет от "Барселоны" 25 млн евро за разрыв контракта 4
Орлов: Дзагоев запомнился лишь кричалкой про "Зенит". Как игрок не состоялся 23
Тренерский штаб "Ростова" пополнился двумя испанскими специалистами
"Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Бавария". Комличенко рассказал о клубах, в которых хотел бы оказаться 2
В РФС объяснили, почему школа, за которую Головин играл неделю, получила выплаты от "Монако" 3
Сафонов — о сборной: хочется попасть туда не разово и не просто на скамейке посидеть 2
Мелкадзе: особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу "Спартаку" и вырос в этом клубе 7
СМИ: Эджуке прилетел в Москву. Игрок подпишет с ЦСКА 4-летний контракт 13
Источник: ЦСКА увеличил предложение по Палинье 2
Вагнер Лав поделился эмоциями после первых голов за "Кайрат" 4
Ролан Гусев рассказал о происхождении прозвища "Фурик" у Акинфеева
Байрамян — о сотой игре за "Ростов": рад, что юбилейный матч оказался победным для команды 1
Ролан Гусев - о Гинере: он был дня нас вторым отцом. Человек все для нас решал 1
"Они были очень расслаблены". Мюллер о победе 8:2 над "Барселоной"
Источник: "Аталанта" готова заплатить "Локомотиву" за Миранчука 14 млн евро. Соглашения с игроком нет 4
Месси сообщил Гвардиоле о желании выступать за "Ман Сити" 7
Тиаго Силва близок к переходу в "Челси". Игрок прошёл медосмотр 1
Медведев - о поражении от "Динамо": думаю, "Зенит" сделает необходимые выводы 6
Милинкович-Савич может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Источник: Неймар попросил "ПСЖ" оформить трансфер Месси 1
Орлов - о фильме "Стрельцов": все неправда, особенно обидно за Симоняна 22
Все новости