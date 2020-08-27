"Я вдохновлён, воодушевлен и счастлив. Я уже успел познакомиться с городом и могу сказать, что он очень красивый, а наш стадион просто фантастический. У меня получилось приехать на игру ЦСКА и сразу познакомиться с командой. Руководство очень хорошо меня приняло, и я сразу влился в коллектив. Это очень приятно. Мне хочется как можно быстрее надеть футболку ПФК ЦСКА и начать играть.
Могу сказать, что транспортный поток в Москве превосходит все разумные границы, потому что я уже 3-й раз выезжаю в город, а кажется, что я в одном и том же месте нахожусь. Это немного пугает. А что касается питания, то оно такое же, как и в Бразилии.
Марио меня сегодня учил русскому языку, я выучил 4 слова. Надеюсь, что выучу больше. Марио мне очень сильно помог. Он связался со мной, когда я был в Бразилии, и рассказал о жизни в России. А когда я приехал, он сразу взял меня под крыло. Помимо Марио я успел пообщаться Адольфо Гайчем, а также с людьми из тренерского штаба. Из русских - с Дзагоевым, мне нравятся его шутки.
Что касается семьи, то она обязательно переедет ко мне, потому что я провожу с ней всё свободное время", - рассказал Фукс пресс-службе ЦСКА.
Фукс: хочу как можно быстрее надеть футболку ЦСКА и начать играть
Новичок ЦСКА Бруно Фукс рассказал, как его встретили в команде, чем ему нравится Москва и сколько русских слов он уже успел выучить.
Фото: ФК ЦСКА
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