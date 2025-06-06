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Шишкарев: желаю президенту "Черноморца" и генеральному директору успехов и процветания. И говорить только правду

Председатель наблюдательного совета "Черноморца" Сергей Шишкарев сообщил о прекращении финансирования клуба.
Фото: ФК "Черноморец"
"Желаю президенту клуба и генеральному директору успехов и процветания. Желаю слажено и уверенно работать с болельщиками. И говорить только правду", - сказал Шишкарев "СЭ".

Также Шишкарев сообщил о том, что принял решение и направил уведомление в клуб о выходе его компании из состава "Черноморца".

Напомним, по результатам Первой лиги сезона-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице, попав в зону стыковых матчах. В связи с отказом "Черноморцу" в выдаче лицензии, право на участие в переходных играх за место в РПЛ было предоставлено "Сочи", который финишировал пятым.

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