"Желаю президенту клуба и генеральному директору успехов и процветания. Желаю слажено и уверенно работать с болельщиками. И говорить только правду", - сказал Шишкарев "СЭ".
Также Шишкарев сообщил о том, что принял решение и направил уведомление в клуб о выходе его компании из состава "Черноморца".
Напомним, по результатам Первой лиги сезона-2024/25 команда из Новороссийска заняла третье место в турнирной таблице, попав в зону стыковых матчах. В связи с отказом "Черноморцу" в выдаче лицензии, право на участие в переходных играх за место в РПЛ было предоставлено "Сочи", который финишировал пятым.
Шишкарев: желаю президенту "Черноморца" и генеральному директору успехов и процветания. И говорить только правду
Председатель наблюдательного совета "Черноморца" Сергей Шишкарев сообщил о прекращении финансирования клуба.
Фото: ФК "Черноморец"