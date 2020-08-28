"Это зависит не только от меня. На сегодняшний день, я игрок ЦСКА и на 100 процентов сконцентрирован на том, чтобы помочь нашей команде выступить как можно лучше", - цитирует хорвата bobsoccer.ru.
Ранее сообщалось, что 22-летний футболист может перейти в "Вест Бромвич". В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер английского клуба Славен Билич.
В ЦСКА Влашич перешел летом 2018 года из "Эвертона" на правах аренды. Через год армейцы выкупили его контракт у "ирисок".
Влашич - о возможном уходе из ЦСКА: это зависит не только от меня
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал информацию о том, что он может покинуть армейский клуб.
Фото: "Матч ТВ"
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