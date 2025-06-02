«Начну с социально ответственного бизнеса. Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба «Краснодар», это хороший пример. Их стратегия по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые подхватывают этот пример», - цитирует Дегтярева ТАСС.
«Краснодар» был основан в 2008 году. В прошедшем сезоне «быки» впервые в истории выиграли чемпионат России.
Напомним, что черно-зеленые набрали 67 очков, превзойдя «Зенит», занявший второе место, на один балл. В последнем туре «Краснодар» переиграл на домашнем поле московское «Динамо» со счетом 3:0.
Дегтярев - о системе "Краснодара": их стратегия по выращиванию своих игроков привела к победе в РПЛ
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал хорошим примером работу системы футбольного клуба «Краснодар».
Фото: ФК "Краснодар"