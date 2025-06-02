В телеграм-канале "железнодорожников" прошло голосование, в котором Пиняев набрал 30% голосов. 20-летний полузащитник опередил Дмитрия Воробьева, Алексея Батракова и Антона Митрюшкина.
В мае Сергей сыграл в четырех матчах РПЛ за «Локомотив», забив два гола, а также на его счету две результативные передачи.
Всего в прошедшем сезоне российский футболист принял участие в 38 играх, в которых отличился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в РПЛ, набрав 53 балла.
Болельщики "Локомотива" выбрали лучшего игрока в мае
Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим игроком команды по версии болельщиков в мае.
Фото: ФК "Локомотив"