Тарасов: стараюсь всеми возможными способами помочь "Рубину"

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура РПЛ с "Тамбовом".

Фото: ФК "Рубин"