"График тяжелый, потому что часто игры идут, но мы уже восстановились. У всех позитивное настроение после последних матчей. Сосредоточены сейчас на "Тамбове", перед небольшим перерывом нужно взять три очка и с хорошим настроением готовиться к дальнейшим играм. Я чувствую себя комфортно, хочется больше играть. Руки не опускаю, стараюсь всеми возможными способами помочь команде", - сказал Тарасов клубной пресс-службе.
В текущем сезоне РПЛ 33-летний Тарасов в составе "Рубина" провел 4 матча.
Поединок "Рубин" - "Тамбов" пройдет 30 августа. Начало - в 18:00 мск.
Тарасов: стараюсь всеми возможными способами помочь "Рубину"
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о подготовке команды к матчу 6-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Рубин"
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