Зотов: в "Рубине" меня приняли очень хорошо

Защитник "Рубина" Георгий Зотов рассказал об адаптации в казанской команде.

Фото: ФК "Рубин"

"В команде приняли хорошо, довольно быстро влился в коллектив и не было никаких проблем с адаптацией. Процесс для меня новый, каждое упражнение интересно выполнять. Все понятно и четко мне объясняют, как я должен действовать на поле. Мне все очень нравится", - сказал Зотов пресс-службе клуба.



В текущем сезоне РПЛ 30-летний Зотов на поле пока не выходил. Права на защитника ранее принадлежали "Крыльям Советов". Минувший сезон защитник провел на правах аренды в "Оренбурге".