"В команде приняли хорошо, довольно быстро влился в коллектив и не было никаких проблем с адаптацией. Процесс для меня новый, каждое упражнение интересно выполнять. Все понятно и четко мне объясняют, как я должен действовать на поле. Мне все очень нравится", - сказал Зотов пресс-службе клуба.
В текущем сезоне РПЛ 30-летний Зотов на поле пока не выходил. Права на защитника ранее принадлежали "Крыльям Советов". Минувший сезон защитник провел на правах аренды в "Оренбурге".
Зотов: в "Рубине" меня приняли очень хорошо
Защитник "Рубина" Георгий Зотов рассказал об адаптации в казанской команде.
Фото: ФК "Рубин"
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