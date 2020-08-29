Сборная России объявила о начале тренировочного сбора

Как сообщает пресс-служба национальной команды, первым в расположение сборной прибыл защитник Федор Кудрядов. После матча 6-го тура чемпионата России прибудут игроки "Спартака", которые были вызваны в сборную.
Сборы начинаются! Первым из футболистов на базу приехал Фёдор Кудряшов ?— Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020
Сегодня во второй половине дня ждём Далера Кузяева и Романа Нойштедтера. А после матча @premierliga – сборников из @fcsm_official pic.twitter.com/eDKudFf70x
Сборная России 3 сентября сыграет с Сербией, а 6 сентября с Венгрией.