Сборная России объявила о начале тренировочного сбора

Сборы начинаются! Первым из футболистов на базу приехал Фёдор Кудряшов ?



Сегодня во второй половине дня ждём Далера Кузяева и Романа Нойштедтера. А после матча @premierliga – сборников из @fcsm_official pic.twitter.com/eDKudFf70x