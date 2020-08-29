В то же время хавбек петербургской команды пропустит игру 6-го тура с "Локомотивом", так как дисциплинарный регламент РФС разрешает контрольно-дисциплинарному комитету отменять только прямые красные карточки.
Напомним, что Барриос покинул поле в результате второй желтой карточки.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний колумбиец в составе "Зенита" провел 5 матчей.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет 30 августа и начнется в 16:00 мск.
Источник: "СЭ"
Удаление Барриоса в матче с "Динамо" РФС признал ошибочным
Экспертно-судейская комиссия РФС признала необоснованным удаление полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в поединке 5-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1).
Фото: "Чемпионат"
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