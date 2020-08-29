Во время матча Федотов в твиттере написал пост, назвав решение Матюнина правильным.
По окончании встречи в интервью "Чемпионату" Федотов заявил, что не согласен с удаление хавбека "Арсенала".
"Что такого Лесовой мог сказать Кобзеву на жёлтую карточку? Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жёлтые показывать? Какие-то обидчивые судьи пошли", - сказал Федотов.
Напомним, "Спартак" обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Лесовой был удален в конце первого тайма, получив вторую жёлтую карточку за разговоры с судьей.
Экс-судья Федотов поддержал решение удалить Лесового, а потом раскритиковал
Бывший арбитр Игорь Федотов в своем твиттере поддержал решение Алексея Матюнина удалить полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Лесового в матче 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
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