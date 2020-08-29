"Первыми забили, хорошо играли в обороне. Потом пропустили первый мяч, не хватило концентрации, со вторым голом - та же ситуация. Пропустили гол в раздевалку, тяжело было плюс удаление. Я считаю, что в первом тайме судья потерял нить игры. Где вообще такое видели, ставят фол в нашу сторону еще мне и желтую карточку дают мне? Это, вообще, как? Как это понимать вообще? Я такого не видел вообще. Я прокидываю мяч, на мне фолят. Может, я случайно отмахнулся, не знаю, но мне дают желтую карточку и фол в нашу сторону. Больше мне сказать нечего", - сказал Пантелеев клубной пресс-службе.
Матч завершился поражением "Арсенала" со счетом 1:2. В конце первого тайма в составе тульской команды был удален Даниил Лесовой.
"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 5 очков.
В текущем сезоне РПЛ 24-летний Пантелеев в составе тульской команды провел 4 матча.
Пантелеев - о матче со "Спартаком": я такого судейства не видел вообще
Полузащитник "Арсенала" Владислав Пантелеев подвел итог матча 6-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Арсенал"
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