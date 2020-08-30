Это был дебютный матч бразильца в составе "армейцев". О повреждении сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
"В матче с "Ахматом" игровые качества Фукса были менее заметны, чем у Эджуке. Но Бруно получил травму", - сказал белорусский специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".
Матч "Ахмат" - ЦСКА завершился победой москвичей со счётом 0:3. Голами отметились Кучаев, Бистрович и Влашич. Бруно Фукс появился на поле на 78-й минуте встречи.
Бруно Фукс получил травму в дебютном матче за ЦСКА
Защитник ЦСКА Бруно Фукс получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ахмата".
Фото: ПФК ЦСКА
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