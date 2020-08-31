Соболев: вопрос с Дзюбой уже закрыт, эту ситуацию сильно раздули

Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал конфликтную ситуацию с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: РФС
"Как уже сказал Дзюба, эту ситуацию сильно раздули. Никакого конфликта не было, созвонились, поговорили без извинений. Думаю, этот вопрос уже закрыт. Пообщались с Артемом перед тренировкой, так что все отлично", - сказал Соболев в комментарии Youtube-канала национальной команды.

Напомним, что вчера нападающий "Спартака" Александр Соболев был вызван в расположение сборной России.

Сборная России в ближайшее время проведет матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

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Теги: Дзюба Соболев Сборная России
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