Евсеев — об интересе к Тимофееву и Мелкадзе: никто насильно никого из "Спартака" в "Уфу" не будет отправлять

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что был заинтересован в полузащитнике Артёме Тимофееве и Георгии Мелкадзе.

Фото: ФК "Уфа"