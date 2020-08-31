— Мы понимаем, что у "Спартака" большая обойма: кто в основной команде, кто в арендах. Я прекрасно знаю многих футболистов: и в первой лиге они играли, и в Премьер-лиге. Зная, что Фомин уходит, я сказал: "Дайте Тимофеева в первую очередь". Я понимал, что это будет адекватная замена, это футболисты одного плана. Но "Ахмат" изъявил желание его видеть, и сам футболист хотел там играть, поэтому он оказался в Грозном.
Был вопрос и о Мелкадзе. Но никто насильно никого из "Спартака" в "Уфу" не будет отправлять. Если никто не хочет идти в "Уфу", то зачем их заставлять, — рассказал Евсеев в эфире телеканала "Россия 24".
26-летнего Тимофеева и 23-летнего Мелкадзе арендован "Ахмат" на год.
Евсеев — об интересе к Тимофееву и Мелкадзе: никто насильно никого из "Спартака" в "Уфу" не будет отправлять
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что был заинтересован в полузащитнике Артёме Тимофееве и Георгии Мелкадзе.
Фото: ФК "Уфа"
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